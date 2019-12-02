  • Зеленский посоветовал уезжать из Донбасса тем, кто считает себя русскими

    02 декабря 2019, 21:02

    Александр Кушак

    Президент Украины, Владимир Зеленский, заявил, что «считающие себя русскими» могут покинуть Донбасс, сообщило издание «Daily Storm».
    Зеленский посоветовал уезжать из Донбасса тем, кто считает себя русскими

    Зеленский отказался верить результатам соцопроса, согласно которым, большая часть населения Донбасса хочет жить в России.

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    Президент Украины заявил, что «те, кто за Россию», могут уезжать из Донбасса. При этом Зеленский сказал, что готов бороться за «потерявшихся» людей, имеющих и украинский, и российский паспорта.

    «Я знаю, что там есть те, кто выступает за Украину. Есть те, кто потерялись. А есть те, кто за Россию. Вот последние могут уезжать», сказал украинский лидер.

    Владимир Зеленский затметил, что каждый гражданин имеет право выбирать место жительства, однако нечестно говорить «я гражданин России, и это моя земля» на территории Украины.

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    «Что касается „потерявшихся“: если у кого-то есть украинский паспорт, а потом у него появляется российский паспорт, и он получает социальную поддержку и здесь, и там, то он сбился с пути. Но я бы не стал бороться за людей, которые считают себя исключительно русскими», — сказал Зеленский.

    Украинский лидер добавил, что не может игнорировать сложившуюся ситуацию, и будет стремиться «вернуть назад» «потерявшихся» жителей самопровозглашенных республик.

    Согласно результатам опроса, которой в ноябре провел Украинский институт будущего почти 65% населения ДНР и ЛНР считают, что их территории должны стать частью России. Остаться в составе Украины хотят лишь 18,5% респондентов. За полную независимость ДНР и ЛНР высказались 16,2% опрошенных.