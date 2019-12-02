Зеленский посоветовал уезжать из Донбасса тем, кто считает себя русскими

Зеленский отказался верить результатам соцопроса, согласно которым, большая часть населения Донбасса хочет жить в России.

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Президент Украины заявил, что «те, кто за Россию», могут уезжать из Донбасса. При этом Зеленский сказал, что готов бороться за «потерявшихся» людей, имеющих и украинский, и российский паспорта.

«Я знаю, что там есть те, кто выступает за Украину. Есть те, кто потерялись. А есть те, кто за Россию. Вот последние могут уезжать», сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский затметил, что каждый гражданин имеет право выбирать место жительства, однако нечестно говорить «я гражданин России, и это моя земля» на территории Украины.

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«Что касается „потерявшихся“: если у кого-то есть украинский паспорт, а потом у него появляется российский паспорт, и он получает социальную поддержку и здесь, и там, то он сбился с пути. Но я бы не стал бороться за людей, которые считают себя исключительно русскими», — сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что не может игнорировать сложившуюся ситуацию, и будет стремиться «вернуть назад» «потерявшихся» жителей самопровозглашенных республик.

Согласно результатам опроса, которой в ноябре провел Украинский институт будущего почти 65% населения ДНР и ЛНР считают, что их территории должны стать частью России. Остаться в составе Украины хотят лишь 18,5% респондентов. За полную независимость ДНР и ЛНР высказались 16,2% опрошенных.