Мир 13 мая 2023, 19:06 Зеленский после переговоров в Италии заявил о «важных решениях» по защите неба Украины Зеленский в Риме объявил о важных решениях по защите неба Украины Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о принятии ряда важных решений по защите неба страны. С таким объявлением он выступил после переговоров с премьером Италии Джорджей Мелони, сообщило РИА «Новости».

«Сегодня мы обговорили наше сотрудничество, в частности, в области безопасности и военное сотрудничество», — перечислил Зеленский.

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По его словам, сейчас имеются «очень важные» решения по защите украинского неба. Никаких подробностей политик не привел. Помимо этого, на переговорах затронули и тему «формулы мира», добавил он.

Президент Украины прибыл в Рим 13 мая. Там он встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьером Джорджей Мелони, а также с папой римским Франциском.

Примечательно, что Зеленский делает заявления о защите украинского неба на фоне того, как ВСУ днем ранее, 12 апреля, ударили ракетами Storm Shadow по Луганску. В результате пострадали шесть детей. В субботу, 13 мая, противник снова ударил по пригороду столицы ЛНР с применением тех же боеприпасов.