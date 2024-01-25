Мир 25 января 2024, 02:09 Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине РБК-Украина: Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по стране Freepik

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Президент Украины Владимир Зеленский после авиакатастрофы с российским Ил-76 отменил поездку по стране. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на осведомленные источники.

«Зеленский до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76… отменил региональную поездку в центральные области», — написало агентство в Telegram-канале.

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Российский военный транспортный самолет Ил-76 сбили в Белгородской области утром 24 января. Лайнер выполнял рейс в Белгород, на его борту было 65 украинских военнопленных, которых везли для обмена. Все, кто находился на борту, погибли, в том числе трое сопровождающих и шесть членов экипажа.

Минобороны РФ заявило, что киевские власти знали о перевозке пленных для обмена, который должен был состояться в тот же день.