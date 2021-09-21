Зеленский посетил США для участия в Генассамблее ООН

Украинский президент Владимир Зеленский прилетел в США для того, чтобы принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На данный момент политик находится в Нью-Йорке. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

Президент Украины должен выступить 22 сентября. Кроме того, политик планирует провести в США ряд двусторонних и многосторонних встреч. Он встретится с генеральным секретарем ООН, с генеральным секретарем НАТО, с лидерами нескольких государств. Также политик побеседует с иностранными инвесторами, передало ИА НСН.