Мир 27 марта 2023, 17:00 Зеленский посетил позиции ВСУ в Запорожской области Зеленский заявил, что побывал в подконтрольной ВСУ части Запорожской области Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил боевые позиции ВСУ в подконтрольной части Запорожской области. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Передовые позиции, Запорожская область. Имею честь быть тут», — написал он, сопроводив публикацию видео с украинскими военнослужащими.

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Зеленский уточнил, что провел совещание с командованием по оперативной обстановке, социально-экономической ситуации в подконтрольных частях региона и по готовности военнослужащих выполнять поставленные приказы.

«Руководство Национальной полиции Украины и региональное руководство СБУ выступило с докладами, мы держим под контролем все важные вопросы», — добавил украинский президент.

Ранее офис Зеленского сообщил, что глава государства якобы приезжал на позиции украинских военных под городом Артемовском в Донецкой Народной Республике.

Информацию опроверг командир спецназа «Ахмата» Апти Алаудинов. По его словам, это было физически невозможно.