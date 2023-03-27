27 марта 2023, 17:00
Зеленский посетил позиции ВСУ в Запорожской области
Зеленский заявил, что побывал в подконтрольной ВСУ части Запорожской области
Президент Украины Владимир Зеленский посетил боевые позиции ВСУ в подконтрольной части Запорожской области. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
«Передовые позиции, Запорожская область. Имею честь быть тут», — написал он, сопроводив публикацию видео с украинскими военнослужащими.
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Зеленский уточнил, что провел совещание с командованием по оперативной обстановке, социально-экономической ситуации в подконтрольных частях региона и по готовности военнослужащих выполнять поставленные приказы.
«Руководство Национальной полиции Украины и региональное руководство СБУ выступило с докладами, мы держим под контролем все важные вопросы», — добавил украинский президент.
Ранее офис Зеленского сообщил, что глава государства якобы приезжал на позиции украинских военных под городом Артемовском в Донецкой Народной Республике.
Информацию опроверг командир спецназа «Ахмата» Апти Алаудинов. По его словам, это было физически невозможно.
Владимир Зеленский
Запорожская область
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