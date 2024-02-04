04 февраля 2024, 17:55
Зеленский посетил позиции ВСУ в Запорожской области
Офис Зеленского сообщил о поездке президента Украины на позиции ВСУ в Работино
Владимир Зеленский побывал в военной части в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом сообщили на сайте офиса президента Украины.
«Во время рабочей поездки в Запорожскую область Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино», — указали в публикации.
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Украинский лидер осмотрел расположение 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Сообщение о визите Зеленского сопроводили фотографиями и видео, сделанными в подвальном помещении.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабре заявил, что украинские войска отступили из Марьинки в ДНР. По его словам, военные отошли от западных окраин населенного пункта, а в некоторых местах окопались в окрестностях города.
Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Марьинки, где располагался один из мощнейших укрепрайонов ВСУ.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
Запорожская область
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