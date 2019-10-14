Зеленский посетил передовую в зоне проведения ООС в Донбассе

По данным издания, президент Украины ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения, а также с условиями, в которых служат бойцы ВСУ.

Пресс-служба Зеленского добавила, что глава государства вручил военным награды по собственной инициативе, без представлений от оборонного ведомства. Кроме того, Зеленский присвоил бригадам ВСУ почетные наименования и возложил цветы к памятнику защитникам Авдеевки (Донецкая область).