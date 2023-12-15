Мир 15 декабря 2023, 07:20 Зеленский посетил Германию ради встречи с генералами из США — СМИ Bild: Зеленский встретился в Германии с американскими генералами

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился на военной базе в ФРГ с американскими генералами в Европе и Африке. Об этом заявил заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер.

Он рассказал, что Зеленский в ходе визита в Германию не будет проводить переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Украинский лидер прибыл Франкфурт-на-Майне и посетил военную базу, расположенную в Висбадене. Наносить визиты в другие регионы страны Зеленский не планирует, отметил Ронцхаймер.

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«Вечером он уедет в направлении Украины. Встречи с Шольцем не планируется, поскольку канцлер все еще в Брюсселе», — указал он.

Сообщения о визите Зеленского подтвердила немецкая полиция. Из-за приезда украинского президента в регионе-метрополии перекрыли часть дорог и усилили меры безопасности.

По информации Politico, визит украинского лидер на саммит ЕС в Брюсселе отменили в последний момент — за день до встречи. Зеленский сможет выступить перед участниками мероприятия только с помощью видеосвязи.