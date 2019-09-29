Зеленский посетил Бабий Яр в частном порядке

29 сентября 1941 года на этом месте оккупационные власти начали расстреливать еврейское население Украины. Всего были убиты не менее ста тысяч евреев, цыган и советских военнопленных.

Глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх раскритиковал Зеленского за то, что тот не появился на мероприятиях по случаю годовщины трагедии. По словам раввина, это произошло впервые в новейшей истории страны.

«Украинская правда» опубликовала фотографии Зеленского в Бабьем Яру.

Ранее на сайте президента было опубликовано обращение в связи с годовщиной трагедии.

«Трагические страницы истории следует помнить не только, чтобы чтить память о погибших, но и для того, чтобы сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем. Память Бабьего Яра, Холокоста — это предупреждение для всего человечества о том, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое», — говорится, в частности, в послании.