Мир 02 марта 2023, 21:59 Зеленский поругался с командующим операцией в Донбассе Москалевым — СМИ Аналитик Бакби: Зеленский уволил главкома операцией в Донбассе Москалева из-за разногласий РИА «Новости»

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Обозреватель портала 19FortyFive Джек Бакби назвал причину увольнения украинского генерала Эдуарда Москалева с должности командующего операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе. По мнению репортера, этому предшествовали серьезные разногласия политиков.

«Нельзя исключать вероятность серьезных разногласий между президентом и Москалевым», — предположил эксперт в своей статье.

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Бакби обратил внимание, что киевские власти никак не объяснили свое решение, хотя в постоянном режиме информируют о кадровых перестановках. Он допустил, что увольнение Москалева могло быть связано и с будущим наступлением украинских войск.

Указ об увольнении генерала Эдуарда Москалева с должности командующего операцией в Донбассе опубликовали 27 февраля. Москалева назначили на должность в марте 2022 года.

Ранее бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что стремление Зеленского достичь безграничной власти грозит серьезными проблемами. Он отметил, что на Украине набирает обороты идейный конфликт.