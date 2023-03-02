02 марта 2023, 21:59
Зеленский поругался с командующим операцией в Донбассе Москалевым — СМИ
Аналитик Бакби: Зеленский уволил главкома операцией в Донбассе Москалева из-за разногласий
Обозреватель портала 19FortyFive Джек Бакби назвал причину увольнения украинского генерала Эдуарда Москалева с должности командующего операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе. По мнению репортера, этому предшествовали серьезные разногласия политиков.
«Нельзя исключать вероятность серьезных разногласий между президентом и Москалевым», — предположил эксперт в своей статье.
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Бакби обратил внимание, что киевские власти никак не объяснили свое решение, хотя в постоянном режиме информируют о кадровых перестановках. Он допустил, что увольнение Москалева могло быть связано и с будущим наступлением украинских войск.
Указ об увольнении генерала Эдуарда Москалева с должности командующего операцией в Донбассе опубликовали 27 февраля. Москалева назначили на должность в марте 2022 года.
Ранее бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что стремление Зеленского достичь безграничной власти грозит серьезными проблемами. Он отметил, что на Украине набирает обороты идейный конфликт.
Владимир Зеленский
Донбасс
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