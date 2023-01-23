Мир 23 января 2023, 02:51 Зеленский поручил украинскому командованию создать резервы личного состава Президент Украины Зеленский поручил командованию сформировать резервы личного состава Pxhere

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о поставленной для командования задаче сформировать резервы личного состава. Об этом украинский лидер заявил во время встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Видео встречи разместил Telegram-канал офиса Зеленского.

Задание, по словам президента Украины, ставилось военным, «чтобы не просто было добавлено к личному составу, а чтобы были резервы». Как отметил Зеленский, это нужно для того, чтобы люди могли не только участвовать в боях, но и восстанавливаться.

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«Это внутренние процессы. Ставкой верховного главнокомандующего приняты соответствующие решения. Далее командующие должны это делать, и делают, формируют резервы», — написал украинский лидер.

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При этом Зеленский отметил, что «не совсем может говорить, как проходят шаги мобилизационных процессов». Но добавил, что «они есть, они должны быть».

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что для остановки боевых действий на Украине достаточно телефонного звонка президента США Джо Байдена Зеленскому. Однако пока американские власти не идут на такой шаг, добавил Макгрегор.