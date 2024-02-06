Мир 06 февраля 2024, 21:32 Зеленский поручил создать новый род войск в ВСУ Президент Зеленский поручил создать Силы беспилотных систем в ВСУ ru.pinterest.com

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать новый род войск для беспилотников. Документ опубликовали на сайте главы государства.

По словам Зеленского, БПЛА доказали высокую эффективность на поле боя, поэтому он решил выделить дроны в отдельный род войск и определил список задач.

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В него входят создание специальных должностей по работе с дронами и обучение работе с ними, систематизация опыта, а также масштабирование производства. Привлечение лучших идей и специалистов в эту сферу он назвал приоритетом в своем видеообращении в Telegram-канале.

Ранее Зеленский заявлял, что в каждой боевой бригаде его в первую очередь спрашивают о беспилотниках, о средствах радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороне.

«Необходима систематизация того, что уже поставляется в войска и используется», — заявил украинский президент.

Зеленский отметил, что производство дронов в стране уже начали наращивать.

Украина намерена произвести в 2024 году миллион FPV-дронов из-за замедления поставок помощи от западных стран, ранее сообщила газета The Wall Street Journal. Их будут собирать в небольших мастерских на территории страны.