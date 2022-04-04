Зеленский поручил создать делегацию для переговоров по безопасности с РФ

Указ о фомировании делегации Украины на переговорах с Россией по подготовке проекта договора о гарантиях безопасности подписал президент страны Владимир Зеленский. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса главы украинского государства.

«Создать делегацию Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора про гарантии безопасности Украины», — говорится в тексте.

В состав делегации вошли 10 человек, в том числе министр юстиции Денис Малюська, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников, заместитель главы МИД Николай Точицкий. Главой делегации назначен депутат Верховной рады Давид Арахамия.

Ранее сообщалось, что переговоры между Россией и Украиной идут по четырем основным направлениям: внеблоковый статус Украины, ее границы, политическое устройство и демилитаризация.

Руководитель российской делегации на переговорах Владимир Мединский в свою очередь сообщил, что украинская сторона заявила о готовности выполнить принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет настаивала Россия.