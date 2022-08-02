Зеленский поручил рассмотреть возможность легализации однополых браков на Украине

Петиция о легализации однополых браков на сайте президента Украины Владимира Зеленского набрала более 28,5 тысяч подписей. Это больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства. Ответ Зеленского опубликован на его официальном сайте.

Президент Украины заявил, что обратился к главе правительства Денису Шмыгалю, чтобы он рассмотрел просьбу, представленную в электронной петиции, а после сообщил о результатах.

При этом Зеленский напомнил, что в конституции Украины брак указан как союз мужчины и женщины. Менять основной закон страны в условиях военного положения президент не может.

«По конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины (статья 51). В условиях военного или чрезвычайного положения конституция Украины не может быть изменена (статья 157)», — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что уровень демократичности общества измеряется прежде всего политикой государства, которая гарантирует равные права и свободы для всех. Украинский лидер отметил, что об однополых браках речь пока вести рано, но проект о легализации гражданского партнерства власти уже ведут.



Петицию о легализации однополых браках на Украине на сайте Petition.president разместили 4 июля. Автором инициативы стала Анастасия Совенко. В своем обращении она написала, что однополые пары должны получить возможность создавать семьи и иметь такие же права, как и все жители Украины.