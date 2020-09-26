Зеленский поручил приостановить все полеты на самолетах, аналогичных Ан-26

Президент Украины Владимир Зеленский решил приостановить полеты на самолетах, схожих по конструкции с Ан-26. Также глава государства поручил правоохранительным органам проверить все контракты в сфере обороны.

Поручение о приостановке полетов будет действовать до выяснения обстоятельств крушения самолета пол Харьковом. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил замглавы офиса украинского президента Олег Татаров.

Трагедия произошла под Харьковом вечером 25 сентября. В результате крушения Ан-26 погибли 26 человек. Всего на борту находились 27 пассажиров. За жизнь одного курсанта борются медики, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, при заходе на посадку у самолета отказал левый двигатель, однако командир принял решение все равно посадить самолет. По словам очевидцев, воздушное судно упало на автомобильную трассу.

Ранее СМИ сообщили, что разбившемуся самолету было уже 43 года, он должен был находиться на ремонте до 1 октября. После ремонта Ан-26 планировалось эксплуатировать еще два года. Но власти пока не подтвердили данные о ремонте.