Зеленский поручил найти виновных в гибели украинских военных в Донбассе за 10 дней

Украинские военные подорвались на минах в Донбассе. Погибли три человека. Президент Украины Владимир Зеленский дал 10 дней, чтобы найти виновных в их смерти.

«В течение 10 дней жду имена виновных в этой трагедии и пути решения проблемы, чтобы больше мы не теряли людей таким страшным образом. Еще раз мои искренние соболезнования родным и близким», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что военнослужащие подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке, около 09:30 14 февраля. По словам Зеленского, сейчас рассматривают три версии произошедшего: нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами, причастность к взрыву ополченцев и халатное отношение военных к службе.

Глава Украинского государства распорядился провести с военными занятия по безопасности, проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах в зоне конфликта и ускорить разминирование территории, без которого нельзя вернуться к мирной жизни. По словам Зеленского, задание установить виновных в гибели людей он дает командованию ВСУ.