Мир 17 августа 2023, 13:03 Зеленский поручил донести Западу информацию о желаемых военных поставках Украине Зеленский поручил Минобороны и МИД добиться от Запада необходимых поставок Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Минобороны и Министерству иностранных дел донести до западных партнеров, какие именно военные поставки хочет получить страна. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Ежедневный селектор. Держим на контроле темпы собственного производства, поставки боеприпасов и техники. Минобороны и МИД получили задачу поработать с партнерами, чтобы следующие военные поставки стали именно такими, которые хочет Украина», — написал украинский лидер.

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Зеленский также отметил, что все не находящиеся на передовой украинцы должны помогать воевать остальным.

«Все силы, эмоции и адреналин должны быть в боях во имя страны. Это главная причина. Все остальное появится позже», — добавил президент Украины.

Ранее Зеленский также призвал дипломатов усилить давление на Запад, чтобы новый осенний политический сезон также оставался проукраинским. По его словам, это необходимо для дальнейшей интеграции в НАТО и ЕС, продвижения «формулы мира» и продолжения поставок оружия.