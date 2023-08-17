17 августа 2023, 13:03
Зеленский поручил донести Западу информацию о желаемых военных поставках Украине
Зеленский поручил Минобороны и МИД добиться от Запада необходимых поставок
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Минобороны и Министерству иностранных дел донести до западных партнеров, какие именно военные поставки хочет получить страна. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
«Ежедневный селектор. Держим на контроле темпы собственного производства, поставки боеприпасов и техники. Минобороны и МИД получили задачу поработать с партнерами, чтобы следующие военные поставки стали именно такими, которые хочет Украина», — написал украинский лидер.
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Зеленский также отметил, что все не находящиеся на передовой украинцы должны помогать воевать остальным.
«Все силы, эмоции и адреналин должны быть в боях во имя страны. Это главная причина. Все остальное появится позже», — добавил президент Украины.
Ранее Зеленский также призвал дипломатов усилить давление на Запад, чтобы новый осенний политический сезон также оставался проукраинским. По его словам, это необходимо для дальнейшей интеграции в НАТО и ЕС, продвижения «формулы мира» и продолжения поставок оружия.
Владимир Зеленский
Оружие
Украина
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