Мир 26 апреля 2023, 09:01 Зеленский поручил чиновникам провести повсеместную дискредитацию России Офицер Марочко: президент Украины Зеленский отдал ВГА приказ провести дискредитацию России РИА «Новости»

Читать 360tv в

На Украине устроят дискредитацию России. Подготовить провокации президент Владимир Зеленский поручил руководителям военно-гражданских администраций подконтрольных регионов, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В украинском обществе поднялась волна негативных настроений, поэтому администрация президента поручила чиновникам на местах усилить патриотическую работу и перенаправить гнев жителей на Россию.

Реклама

«Офис президента Украины разослал документ главам военно-гражданских администраций с требованием <…> проводить мероприятия по дискредитации России в глазах своих граждан», — сказал офицер.

Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию в начале 2023 года предупредил, что киевский режим при поддержке партнеров из США и Европы планировал устроить провокацию и обвинить Россию в нарушении норм ядерной безопасности. Информационной бомбой хотели сделать заявление о том, что войска якобы спровоцировали радиоактивное заражение территории Украины.