Зеленский поразил синяками под глазами и голодным видом

Украинский журналист Дмитрий Гордон был поражен внешним видом президента Владимира Зеленского. Во время встречи глава Украины буквально набросился на печенье.

В интервью сайту kp.ru Гордон рассказал, что встречался с Зеленским около трех недель назад. Встреча проходила в администрации президента на Банковой.

На столе, по словам Гордона, стояли вазочки с печеньем, и Зеленский сразу начал его активно есть, как «изголодавшийся человек».

«Он говорит: „Я голодный, просто не имею времени поесть“. И это печенье он хаотично запивал водой. То есть — измученный человек работой. Это видно. Синяки под глазами. Недоспавший, недоевший», — рассказал Гордон.

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Журналист выразил уверенность, что Зеленский хочет войти в учебники украинской истории. По его мнению, президент намерен сделать то, что не реализовал никто из его предшественников.

Владимир Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года, обыграв действовавшего главу государства Петра Порошенко. До этого нынешний президент фактически не имел опыта в политике, но пообещал, что изменит систему.