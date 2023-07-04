04 июля 2023, 09:03
Зеленский попытался выпросить у Байдена приглашение Украины в НАТО «ради солдат»
CNN: Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас и мотивировать солдат
Принятие Украины в НАТО зависит от решения президента США Джо Байдена. Если он пригласит страну сейчас, это мотивирует солдат, заявил в интервью CNN украинский президент Владимир Зеленский.
«Этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Джо Байдена», — сказал он.
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На Украине, по словам Владимира Зеленского, понимают, что страну не примут в альянс, пока не завершится конфликт с Россией. Однако стране важен факт получения приглашения. Президент заявил, что оно стало бы стимулом для украинских солдат и важно сделать это прямо сейчас.
Его удивило, что СМИ осветили визит директора Центрального разведывательного управления США Билла Бернса в Киев. Владимир Зеленский обсудил с ним потребности и планы Украины. Он считает, что такие встречи должны оставаться за кадром.
Итальянский генерал Фабио Мини ранее призвал Владимира Зеленского исполнить обещания четырехлетней давности о Донбассе: остановить конфликт, провести переговоры и сохранить нейтралитет.
Владимир Зеленский
НАТО
Украина
Джо Байден
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