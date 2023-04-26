Мир 26 апреля 2023, 13:28 Зеленский попытается отвлечь внимание от Артемовска показным наступлением ВСУ Рогов: ВСУ пойдут в показное наступление, чтобы отвлечь внимание от Артемовска РИА «Новости»

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Украинские власти хотят отвлечь внимание от неудач своей армии в Артемовске. С этой целью президент страны Владимир Зеленский, вероятно, организует показное наступление на Запорожском направлении. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Понятно, что испортить День Победы — для них это важное событие, но это не значит, что 9 мая что-то обстреляют», — сказал Рогов.

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По его мнению, ВСУ могут попробовать за несколько дней до праздника — 1,3 и 5 мая — начать действия на Запорожском направлении.

«Зеленский как специалист по инфовойнам понимает, что надо будет запустить больший информационный повод», — пояснил собеседник агентства.

Он указал на то, что властям Украины требуется как-то переключить внимание от поражения в Артемовске, чтобы информационно перебить разгром своих боевиков в городе.

В Киеве прекрасно понимают: вероятность того, что контрнаступление будет успешным, не столь велика, заметил Рогов.