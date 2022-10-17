Зеленский попросил украинцев сократить потребление электричества в вечернее время | 360°

Мир 17 октября 2022, 00:46 Поделиться Telegram

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Viber Зеленский попросил украинцев сократить потребление электричества в вечернее время Президент Украины Зеленский призвал снизить энергопотребление с 17 до 23 часов Официальный сайт Президента Украины

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Жителям Украины нужно сократить потребление света. Сейчас некоторые города вынуждены ограничить поставки электроэнергии, сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, в некоторых городах и районах страны энергетикам пришлось ограничивать поставки электричества. Зеленский попросил украинцев снизить потребление света с 17:00 до 23:00.

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«В эту субботу жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20%. А в целом по стране — в среднем на 10%. Киев и область — только на 7%», — сказал он.

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Как отметил Зеленский, ограничение поставок электричества являются необходимой мерой для стабильной работы энергосистемы Украины.

Ранее украинские СМИ сообщили, что власти объявили воздушную тревогу в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях. Также взрывы произошли в Одессе и Николаеве.

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