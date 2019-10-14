Зеленский попросил украинцев не создавать «картинку для российского ТВ»

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к согражданам с просьбой не поддаваться на провокации во время митингов в День защитника Украины. Он призвал «не делать своими же руками подарков для недругов».

«Прошу вас — будьте благоразумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

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Он также добавил, что «недруги» Украины «мечтают увидеть распри, ссоры и хаос», и призвал не допустить ничего подобного.

Зеленский выразил надежду, что украинцы смогут доказать всему миру, что они «свободный, цивилизованный и мудрый народ».

День защитника Украины отмечается 14 октября с 2014 года.

День Покрова Пресвятой Богородицы был выбран для этого праздника не случайно. Православный праздник был очень важен для запорожских казаков. В этот день они обычно избирали новых старшин.

14 октября объявлен Верховной радой Украины в 2015 году выходным.