Зеленский попросил у Меркель вакцину от COVID-19

Киев может получить от Берлина вакцину от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил такую возможность с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Лидеры двух стран провели телефонную беседу и обсудили сложившуюся на фоне второй волны COVID-19 ситуацию, сообщил сайт офиса Зеленского. Речь в том числе шла о препарате от компаний BioNTech и Pfizer: успешно завершилась третья фаза его клинических испытаний.

«Мы приветствуем прорыв, которого удалось достичь немецкой фирме BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса», — сказал Зеленский.

Он назвал новость обнадеживающей и попросил Меркель учитывать интересы Украины «при планировании поставок вакцины» от COVID-19.

Немецкий канцлер пожелала украинскому лидеру здоровья и скорейшего выздоровления от коронавируса. Стороны договорились, что будут и впредь координировать усилия для преодоления последствий пандемии.

Вакцина от биоинженеринговой компании Германии BioNTech и американского фармацевтического предприятия Pfizer показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19. США рассчитывают в ноябре подать заявку на регистрацию препарата.