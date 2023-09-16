Мир 16 сентября 2023, 14:31 Зеленский попросил у Южной Кореи помощи в укреплении ядерной энергетики Yonhap: Южная Корея согласилась оказать Украине содействие в атомной энергетике Unsplash

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Южной Корее с просьбой о сотрудничестве в областях ядерной энергетики, освоения ресурсов и оборонной промышленности. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Министр гостерриторий, инфраструктуры и транспорта республики Вон Хи Рен во время визита в Киев 13–14 сентября положительно отреагировал на предложение украинского лидера и заявил о готовности к восстановлению страны.

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«Зеленский <…> думает о партнерстве между Украиной и Южной Кореей в атомной энергетике с прицелом на рынок Европейского союза», — указали в публикации.

Украинский президент также выразил надежду на участие восточноазиатской страны в строительстве железной дороги между Киевом и Варшавой.

Вон Хи Рен заявил, что правительство республики и бизнес готовы начать сотрудничество с киевским режимом в сфере атомной энергетики, производства лития и автомобилей, а также в области строительства. Южная Корея отправит на Украину вторую делегацию до конца года.

Агентство также обратило внимание, что Зеленский предложил республике начать совместное производство оружия с использованием южнокорейских технологий ВПК и украинских разведданных о новейшем вооружении ВС России.

Приезд Вон Хи Рена на Украину совпал с визитом главы КНДР Ким Чен Ына в Россию. Руководитель Северной Кореи также провел переговоры с президентом Владимиром Путиным, одной из тем которых стало укрепление военных технологий и сотрудничества в данной сфере.