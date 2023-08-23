Мир 23 августа 2023, 14:37 Зеленский попросил у Финляндии выходящие из эксплуатации F-18 Зеленский попросил для ВСУ F-18, которые Финляндия выводит из эксплуатации Правительство США

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил передать ВСУ истребители четвертого поколения F-18 (Hornet), которые Финляндия выводит из эксплуатации. Украинский лидер выступил с этой просьбой на совместной пресс-конференции с приехавшим в Киев финским премьером Петтери Орпо, сообщил ТАСС.

«Мы берем все, что нам дают», — сказал Зеленский.

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По словам президента Украины, военнослужащие ВСУ «готовы учиться на всем, что плавает или летает». Если Финляндии не нужны F-18, его страна возьмет их с удовольствием, отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что в приоритете для ВСУ остаются F-16. Количество этих истребителей может обеспечить потребности Военно-воздушных сил страны, пояснил президент Украины. Однако государство готово взять любые типы самолетов, заключил глава киевского режима.

F-18 — палубный истребитель-бомбардировщик, который разработали в США в 1970-х годах. Самолет остается на вооружении у некоторых европейских стран.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что Украине нужно получить от Запада 128 истребителей. По словам военнослужащего, только при таком количестве украинская армия сможет выполнить концепцию перевооружения.