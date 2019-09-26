Зеленский попросил Трампа помочь с Крымом, но тот отделался общими словами

Президенты США и Украины обсудили ситуацию в Донбассе и Крыму. Владимир Зеленский указал Дональду Трампу на возможность помочь, но тот ограничился общими словами.

В ходе переговоров Зеленский объявил, что приоритетом его политики является борьба с коррупцией на Украине и возвращение Донбасса и Крыма. Украинский президент поблагодарил Трампа за поддержку в возвращении территорий, передает УНИАН.

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Трамп на это сказал, что во времена президента Барака Обамы реакция на захват Россией Крыма была ненадлежащей.

«Это было во время администрации Обамы, когда вы потеряли Крым, и я не думаю, что это то, что должно было произойти, но это случилось давно, и этим вопросом занимались ненадлежащим образом», — цитирует агентство Трампа.

После этих слов Зеленский перебил Трампа и сказал, что США могут Украине помочь. Однако, по данным Liga.net, Трамп продолжил говорить и добавил, что с ситуацией, связанной с оккупацией Крыма, тогда «очень плохо разобрались». Замечание Зеленского он проигнорировал.

В то же время агентство УНИАН написало, что Трамп пообещал помочь, а РИА «Новости» привело цитату Зеленского.

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«Мне кажется, и я это услышал, что он согласен, что это наша родная земля и мы будем ее возвращать. Он говорит: «Да, вам нужно работать, и мы будем вам помогать», — цитирует Зеленского агентство.

На видео, опубликованном «Радіо Свобода», эту фразу не слышно.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.