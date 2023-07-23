Мир 23 июля 2023, 00:02 Зеленский попросил Столтенберга созвать совет Украина — НАТО по зерновой сделке Зеленский сообщил о просьбе к Столтенбергу созвать совет Украина — НАТО по зерну РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к главе НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой созвать совет по зерновому коридору. В своем вечернем видеообращении украинский лидер заявил, что такая встреча на днях состоится.

«Я обратился к Йенсу (Столтенбергу — прим. ред.) с предложением безотлагательно созвать такой Совет (Украина — НАТО — прим. ред.) для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится. Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть», — сказал украинский президент.

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Зеленский уже сообщал, что обсудил со Столтенбергом ситуацию в Черном море и шаги по разблокированию зернового коридора. Также, по его словам, он поднимал вопрос о действиях по реинтеграции Украины в НАТО.

Ранее первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский назвал условие возвращения России в зерновую сделку. Это семь пунктов, которые должен выполнить Запад.