Мир 13 декабря 2023, 08:47 Зеленский попросил США о ракетах ATACMS большей дальности — СМИ Politico: Зеленский попросил США о ракетах ATACMS большей дальности для ВСУ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Соединенные Штаты попросил о ракетах ATACMS большей дальности. Об этом сообщила газета Politico, сославшись на свой источник.

«Зеленский во время встречи со [спикером палаты представителей Майком] Джонсоном поднял вопрос о необходимости поставки США версии армейской тактической ракетной системы большей дальности ATACMS. <…> США поставили ATACMS меньшей дальности», — отмечается в материале.

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По данным источника, «ведущие республиканцы в области национальной безопасности» в последние недели также призывали президента США Джо Байдена передать Украине вариант ракеты большей дальности, чтобы ВСУ могли «поражать российские цели на большем расстоянии».

В конце ноября в США испытали новую ракету американской компании Lockheed Martin под названием Precision Strike Missile, которую предполагается использовать в качестве замены ATACMS. Их характеристики схожи, однако PrSM создавалась в качестве улучшенной версии ATACMS.