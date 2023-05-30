Мир 30 мая 2023, 11:44 Зеленский попросил помощи у Южной Кореи Зеленский попросил Южную Корею предоставить Украине средства ПВО Flickr

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Южную Корею поставить его стране средства противовоздушной обороны. Украинский лидер попросил республику о помощи в интервью газете Chosun Ilbo.

Зеленский назвал систему ПВО не оружием, а «исключительно оборонительным оборудованием». По словам президента Украины, его стране необходим «небесный щит» для восстановления.

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«Искренне надеюсь, что Республика Корея поможет нам в этой сфере», — отметил Зеленский.

Жена украинского лидера Елена Зеленская тоже просила азиатскую страну о поставках средств ПВО. Она обращалась к Южной Корее с таким призывом во время майского визита в Сеул.

Ранее официальный представитель министерства обороны Германии Надине Крюгер сообщила, что ФРГ собирается отправить Украине четыре дополнительных системы ПВО IRIS-T. В общей сложности украинская сторона должна была получить восемь таких систем.