Мир 12 декабря 2023, 09:39 Зеленский попросил помощи оборонных компаний США в запуске собственного производства Президент Зеленский заявил в США, что хочет производить на Украине больше оружия President Of Ukraine/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Украинские оборонно-промышленные компании готовы нарастить производство вооружений и запустить совместные предприятия. Президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии в Вашингтоне попросил помощи американских корпораций, сообщил офис политика.

В Украинском доме прошла встреча президента с руководителями BAE Systems, Day & Zimmermann, Sierra Nevada, Boeing, D&M Holding, Northrop Grumman, Lockheed Martin, RTX, General Dynamics и AeroVironment. Политик предложил им запустить в его стране совместное производство средств ПВО, артиллерийских боеприпасов, ракетных и артиллерийских систем.

Реклама

«Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова и будет производить больше боеприпасов и военной техники, однако ей нужна поддержка со стороны таких мощных компаний», — заявила пресс-служба.

Американские оружейные компании благодаря конфликту на Украине поставили новые рекорды продаж. Однако они сбывали накопленные запасы, а не новые вооружения.