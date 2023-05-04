Мир 04 мая 2023, 16:41 Зеленский попросил НАТО дать «четкий сигнал» о будущем вступлении Украины в альянс Президент Зеленский потребовал «четкого сигнала» о вступлении Украины в НАТО в будущем РИА «Новости»

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Украина понимает, что не может стать членом НАТО сейчас, но хочет получить «четкий сигнал» о такой возможности после окончания конфликта, заявил президент страны Владимир Зеленский. Во время пресс-конференции в Нидерландах он отметил, что верит в успех анонсированного контрнаступления ВСУ, сообщило РИА «Новости».

Зеленский назвал себя реалистом из-за осознания текущей ситуации. Несмотря на это, он потребовал озвучить гарантии принятия Украины в НАТО после завершения конфликта. У него поинтересовались, как страна отреагирует на прекращение военной помощи в случае провала контрнаступления.

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«Мы не думаем о том, что можем не достичь успеха. Это не наш путь, поэтому я не могу ответить на ваш вопрос», — ответил украинский лидер.

Днем 3 мая Зеленский посетил Финляндию, где посетил саммит стран Северной Европы. В ходе пресс-конференции он заявил, что Украина может и должна стать 33-м членом альянса. Он подчеркнул, что сейчас республика фактически состоит в НАТО, а также анонсировал скорое официальное вступление в состав блока.