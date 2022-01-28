Зеленский попросил конкретики о вступлении Украины в НАТО

НАТО является гарантией безопасности для Украины, страна хочет конкретных ответов по поводу членства в альянсе. Об этом на пресс-конференции для иностранных СМИ заявил президент Владимир Зеленский.

«Мы говорим о безопасности и гарантиях. Мы хотим конкретики по членству в НАТО, мы должны на что-то рассчитывать», — отметил Зеленский, чьи слова приводит РИА «Новости».

Он также обратил внимание на то, что от вступления или не вступления в альянс будет зависеть и уровень подготовки украинской армии.

«Второй вопрос — это уровень нашей армии. Несмотря на то, будем в НАТО или не будем в НАТО. Не все от нас зависит, к сожалению, мы точно развиваем нашу армию, мы должны это делать и себя защищать. Но мы точно сейчас понимаем, что если мы не в НАТО, то мы защищаем себя сами», — объяснил глава Украины.

Он также упомянул о санкциях для России. По мнению Зеленского, вводить ограничения следует не после гипотетического вторжения, а заранее, чтобы в принципе пресечь попытки эскалации. В ином случае вероятные санкции никак не помогут Украине, однако станут сдерживающим фактором возможного продвижения РФ на Запад.

«Это нельзя делать за счет нашей страны. Так нельзя. У нас погибло 15 тысяч человек, а много стран мира обсуждают санкции „после“. Я считаю, что это нечестно», — резюмировал Зеленский.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что введение санкций против России со стороны США будет означать прекращение отношений, и власти Штатов это осознают.

Западные СМИ неоднократно заявляли о возможном военном вторжении России на Украину, российская сторона категорически опровергает эту возможность.

В случае гипотетического вторжения России на Украину Запад пообещал принять в отношении РФ новые санкции. В частности, США грозились остановить запуск газопровода «Северный поток — 2», а Великобритания и Евросоюз начали готовиться к возможному ограничению работы тех газовых компаний, которые инвестируют в российские предприятия.