Мир 05 сентября 2023, 11:14 Зеленский попросил европейские страны отправить уклонистов обратно на Украину AT: Зеленский обратился к Европе с просьбой о депортации украинцев РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе с требованием отправить мужчин-уклонистов на родину. Об этом сообщил журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

«Варшава уже спорит с Киевом, который пытается вернуть мужчин на родину. То же самое происходит и с Молдавией», — отметило издание.

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Брайен добавил, что контрнаступление ВСУ оказалось провальным. Подтверждением тому стала отставка министра обороны Алексея Резникова, на которого руководство Украины взвалило вину за военные неудачи.

При этом обозреватель указал на то, что западные СМИ продолжили писать об «успехах» украинского контрнаступления, несмотря на очевидные провалы ВСУ.

«Это пропаганда — Украина понесла чудовищные потери», — заключил эксперт.

Ранее Польша запустила экстрадицию на Украину уклонистов, которые с помощью взяток смогли покинуть свою родину. Власти уже начали выдачу соседней стране украинских мужчин призывного возраста, а также граждан, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Евросоюз.