Зеленский попросил Эрдогана обсудить с Путиным вопрос удерживаемых лиц

Президент Украины Владимир Зеленский на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН передал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану список из 450 осужденных в России украинцев. Он попросил Эрдогана обсудить эту тему с президентом России Владимиром Путиным. Об этом ообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

По данным Daily Storm, Зеленский передал список также генсеку ООН Антониу Гутерришу, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и президенту США Джо Байдену.

«В частности, Зеленский передал Эрдогану список из 450 украинских заключенных и <…> попросил его, что называется, замолвить слово за них перед Путиным, потому что нам надо освобождать наших людей из российских застенков», — привел слова Дмитрия Кулебы ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин готов к диалогу с Украиной. По его словам, сотрудничеству препятствует то, что правительство Украины не выполняет Минские соглашения по Донбассу.