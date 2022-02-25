Зеленский попросил «Бухарестскую девятку» помочь Украине

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к странам «Бухарестской девятки» с просьбой об оказании оборонной помощи. Об этом он сообщил по итогам телефонного разговора с польским коллегой Анджеем Дудой, передал RT.

Зеленский отметил, что Украина стоит на защите своей свободы и территории, но стране необходима эффективная международная помощь. Эту тему он и обсудил с Дудой.

Президент Украины заявил, что обратился с просьбой оказать помощь в обороне к странам «Бухарестской девятки» (Польша, Латвия, Литва, Эстония, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Чехия). Зеленский также попросил их ввести дополнительные санкции и усилить давление на Россию.

«Вместе мы должны усадить Россию за стол переговоров. Нам нужна антивоенная коалиция», — сообщил Зеленский.

В пятницу Зеленский заявил в своем обращении, между Россией и Украиной рано или поздно начнется диалог. Он отметил, что чем раньше стороны начнут переговоры, тем меньшими будут потери.

Российский лидер Владимир Путин в четверг объявил о начале специальной военной операции в целях демилитаризации Украины.