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    02 сентября 2021, 23:37

    Зеленский пообещал превратить Украину в лидера Европы

    Анатолий Минкин

    Главное отличие Украины от США в разных подходах к будущему. Про американскую мечту знает весь мир, а у Украины нет времени мечтать, у нее есть цель, к которой она идет, чтобы стать лидером Европы. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением перед студентами Стэнфордского университета выступил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский пообещал превратить Украину в лидера Европы

    Он отметил, что его страна упустила слишком много времени за последние годы вместо того, чтобы действовать.

    «У нас нет мечты, у нас есть украинская цель. И это не только цифровизация. Мы вернем своих людей. Для нас это очень важно — вернуть их, вернуть Крым и Донбасс. Мы будем сильной и успешной страной — лидером Европы», — пообещал Владимир Зеленский

    Украинский лидер подчеркнул, что уверен в своем прогнозе, потому что в современном мире возможно все.

    Владимир Зеленский находится в США уже несколько дней. Во вторник он встречался с руководителями американских министерств и ведомств. На следующий день в Вашингтоне у Зеленского прошли переговоры с президентом США Джо Байденом. По итогам встречи лидеры двух стран подписали заявление о стратегическом партнерстве. Байден пообещал Зеленскому направить 60 миллионов долларов на помощь в организации обороны страны.

    Сегодня украинский лидер находится в Калифорнии, где он планирует встретиться с представителями крупного американского бизнеса.

    Крым вошел в состав России по итогам проведенного референдума в 2014 году. Это решение получило одобрение большинства жителей полуострова.