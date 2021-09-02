Зеленский пообещал превратить Украину в лидера Европы

Главное отличие Украины от США в разных подходах к будущему. Про американскую мечту знает весь мир, а у Украины нет времени мечтать, у нее есть цель, к которой она идет, чтобы стать лидером Европы. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением перед студентами Стэнфордского университета выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что его страна упустила слишком много времени за последние годы вместо того, чтобы действовать.

«У нас нет мечты, у нас есть украинская цель. И это не только цифровизация. Мы вернем своих людей. Для нас это очень важно — вернуть их, вернуть Крым и Донбасс. Мы будем сильной и успешной страной — лидером Европы», — пообещал Владимир Зеленский

Украинский лидер подчеркнул, что уверен в своем прогнозе, потому что в современном мире возможно все.

Владимир Зеленский находится в США уже несколько дней. Во вторник он встречался с руководителями американских министерств и ведомств. На следующий день в Вашингтоне у Зеленского прошли переговоры с президентом США Джо Байденом. По итогам встречи лидеры двух стран подписали заявление о стратегическом партнерстве. Байден пообещал Зеленскому направить 60 миллионов долларов на помощь в организации обороны страны.

Сегодня украинский лидер находится в Калифорнии, где он планирует встретиться с представителями крупного американского бизнеса.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного референдума в 2014 году. Это решение получило одобрение большинства жителей полуострова.