Мир 22 июля 2023, 20:55 Зеленский пообещал Западу ускорить контрнаступление ВСУ FT: президент Украины Зеленский пообещал западным странам ускорить контрнаступление Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский пытался убедить своих западных союзников, что контрнаступление ВСУ начнет «набирать обороты». Об этом написала британская газета Financial Times.

Он отметил, что благодаря «вынужденной задержке» начала контрнаступления российские военные успели заминировать многочисленные территории Украины.

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«Мы приближаемся к моменту, когда наступательные действия могут набрать обороты, потому что мы уже проходим через места заминирования и расчищаем эти районы», — отметил Зеленский.

Также украинский лидер объяснил недостаточный темп контрнаступления нехваткой боеприпасов и оружи я. По словам Владимира Зеленского, Вооруженным силам Украины для продвижения на фронте нужна дальнобойная артиллерия. Однако договориться о поставках этих видов вооружения с НАТО ему пока не удалось.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Запад разочаровали провалы ВСУ в зоне проведения спецоперации.