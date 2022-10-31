Зеленский пообещал возобновить работу зерновой сделки | 360°

Мир 31 октября 2022, 03:02 Зеленский пообещал возобновить работу зерновой сделки Зеленский: Украина сделает все для дальнейшей работы зерновой сделки Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Киев приложит «все усилия» для возобновления работы зерновой сделки. Об этом он заявил в своем видеообращении.

«Украина со своей стороны сделает все, чтобы экспортная зерновая инициатива работала и дальше», — отметил Зеленский.

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По словам украинского лидера, 218 судов якобы «ожидают возможности везти продовольствие по экспортным контрактам или зайти в порты Украины».

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Россия приостановила реализацию соглашений «зерновой сделки» на неопределенный срок 29 октября, заявив о невозможности гарантировать безопасность прохода гражданских судов. Такие меры были приняты после атаки украинских военных на корабли Черноморского флота России.

Российское посольство в Лондоне накануне заявило, что Украина и ее западные кураторы несут ответственность за срыв зерновой сделки. Согласно информации Минобороны России, подготовкой авиационного и морского удара ВСУ по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота руководили британские специалисты.