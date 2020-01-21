Зеленский пообещал уволить Кличко

Зеленский пообещал это сделать во время разговора, который состоялся 19 января в аэропорту «Борисполь». В это время там проходила траурная церемония встречи самолета с телами погибших после крушения Boieng в Иране граждан Украины.

На просьбу одного из присутствующих подписать указ об увольнении главы Киевской администрации Зеленский ответил: «Я подпишу», уточнив при этом, шла ли речь об увольнении Кличко с должности.

В сентябре 2019 года правительство Украины направило президенту прошение на увольнение Кличко. По законодательству, мэр избирается горожанами, тогда как по сложившейся практике он же назначается президентом на пост главы горадминистрации.

Ранее Верховная рада 3 октября прошлого года поддержала в первом чтении законопроект «О столице», который предусматривает разделение должности мэра города и главы горадминистрации. Сам Кличко высказал мнение, что это «разрушит самоуправление» в Киеве, так как его мэр будет лишь декоративной фигурой, а горожанам поставят человека без каких-либо обязательств перед ними. Он также подчеркивал, что срок его должности истекает 16 ноября 2020 года.