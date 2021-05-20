Зеленский пообещал устроить референдум по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране проведут референдум по вопросу решения конфликта в Донбассе. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, рассказала «Газета.ru».

Лидер Незалежной выразил уверенность, что в скором времени вопрос о прекращении войны и возвращении «временно оккупированных территорий» вынесут на общеукраинский референдум. Всего по решению ситуации в Донбассе у Киева есть три плана, отметил он.

Украинский президент уже заявлял, что урегулирование конфликта на юго-востоке страны для него является приоритетным вопросом.

Зеленский также заявил, что пока рано говорить о своем выдвижении на второй президентский срок. Об этом рассказал RT. Когда Зеленский проводил свою предвыборную кампанию в 2019 году, завершение войны в Донбассе было одним из главных его обещаний.

Президент Украины также сообщил журналистам о подготовке к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Зеленский изначально предлагал провести переговоры в Донбассе, в ответ Путин пригласил своего коллегу в Москву.