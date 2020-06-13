Зеленский пообещал украинские флаги в Крыму

Крымский вопрос стал основным на повестке дня президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе. На своих страницах в социальных сетях он напомнил жителям Мариуполя о противостоянии, которое охватило город в 2014 году, когда победили сторонники официального Киева.

По словам Зеленского, сегодня исполнилось шесть лет, когда «город стал свободен» и над ним снова подняли украинский флаг. В конце своей речи он пообещал, что такие же флаги появятся в городах Крыма и на востоке страны.

«Мы сделаем все, чтобы однажды долгожданный мир и сине-желтый флаг были в каждом украинском городе и поселке на востоке Украины и в Крыму», — говорится в заявлении Зеленского.

В минувший четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос Крыма остается главным препятствием в налаживании отношений между Москвой и Киевом. Также он пообещал, что рано или поздно россиянам станет стыдно за ситуацию с полуостровом.

На следующий день в ходе разговора с премьер-министром Швеции Зеленский заявил, что намерен снова вернуть вопрос принадлежности Крыма в международную повестку.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей высказались за присоединение к России. Президент РФ Владимир Путин неоднократно называл крымский вопрос закрытым.