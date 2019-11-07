Зеленский пообещал посадки коррупционеров

Украинские правоохранительные органы расследуют резонансные коррупционные дела, фигурантов ждут реальные сроки заключения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Бывшие политики не могут сейчас в этой системе найти себе место. И они его не найдут, пока мы живы… Не очень много посадок? Пока что это не началось? И согласен, и нет», — заявил политик.

Он перечислил несколько резонансных расследований, которые близки к завершению, — дело Олега и Игоря Свинарчуков о хищениях в «Укроборонпроме», дело экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского о расстрелах на Майдане, дело бывшего депутата Максима Микитася о мошенничестве с квартирами для сотрудников Национальной гвардии Украины, дело депутата Ярослава Дубневича о хищениях в «Украинской железной дороге».

«А дальше будут приговоры этим людям, о которых я говорил», — пояснил Зеленский в программе «Откровенно с президентом», опубликованной на YouTube.

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Политик добавил, что в случае, если приговоров не будет, то «будут открыты другие дела, и никто не будет останавливаться».

Также он пообещал довести до суда дела об убийствах общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета.