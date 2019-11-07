  • Зеленский пообещал посадки коррупционеров

    07 ноября 2019, 20:59

    Кирилл Фролов

    Украинские правоохранительные органы расследуют резонансные коррупционные дела, фигурантов ждут реальные сроки заключения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
    Зеленский пообещал посадки коррупционеров

    Бизнесмена Сало подорвали ночью на киевской дороге. Он связан с украинскими чиновниками

    Подробнее

    «Бывшие политики не могут сейчас в этой системе найти себе место. И они его не найдут, пока мы живы… Не очень много посадок? Пока что это не началось? И согласен, и нет», — заявил политик.

    Он перечислил несколько резонансных расследований, которые близки к завершению, — дело Олега и Игоря Свинарчуков о хищениях в «Укроборонпроме», дело экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского о расстрелах на Майдане, дело бывшего депутата Максима Микитася о мошенничестве с квартирами для сотрудников Национальной гвардии Украины, дело депутата Ярослава Дубневича о хищениях в «Украинской железной дороге».

    «А дальше будут приговоры этим людям, о которых я говорил», — пояснил Зеленский в программе «Откровенно с президентом», опубликованной на YouTube.

    Угрожавшая Зеленскому активистка рассказала о способе победы над Россией

    Подробнее

    Политик добавил, что в случае, если приговоров не будет, то «будут открыты другие дела, и никто не будет останавливаться».

    Также он пообещал довести до суда дела об убийствах общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета.