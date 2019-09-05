Зеленский пообещал помочь в рассмотрении дел о коррупции чиновников

Такое заявление украинский лидер сделал во время первого заседания Высшего антикоррупционного суда страны, который начал работу в четверг.

«Вы должны рассматривать самые громкие дела. Я знаю, что вы ждете более 200 дел о разворовывании, о страшных действиях топ-чиновников. Мы поможем вам, чтобы вы свободно рассматривали их, и чтобы все были наказаны», — заявил Зеленский, сообщил сайт «Аргументы и факты».

Депутаты Верховной рады в июне 2018 года приняли закон о Высшем антикоррупционном суде, который должен сосредоточиться на рассмотрении наиболее значимых дел, расследуемых Национальным антикоррупционным бюро Украины.