Мир 10 апреля 2023, 18:35 Зеленский пообещал Польше часть Западной Украины за помощь против России NPD: Зеленский пообещал Польше территории Западной Украины в обмен на помощь против России РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал польскому коллеге Анджею Дуде за помощь против России территорию Западной Украины. Земли отойдут Польше в случае провала контрнаступления. Об этом написало издание Niezależny Dziennik Polityczny.

По мнению автора статьи, Зеленский, понимая, что давление США и ЕС будет усиливаться, вернулся к теме, заявленной на его первой встрече с Дудой, — вопросу возвращения Польше западной части Украины

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Издание предполагает, что украинский лидер вновь предложит польскому бизнесу выкупить крупнейшие предприятия страны в обмен на погашение внешнего государственного долга Украины.

Автор уверен, что Зеленского пошел на сделку с Польшей ради противостояния России.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что поляки уже устремились к исполнению заветной мечты по подчинению Украины. В стране после визита украинского президента начали активно обсуждать возможность объединения двух государств, чтобы частично воспроизвести границы Речи Посполитой.