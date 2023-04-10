10 апреля 2023, 18:35
Зеленский пообещал Польше часть Западной Украины за помощь против России
NPD: Зеленский пообещал Польше территории Западной Украины в обмен на помощь против России
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал польскому коллеге Анджею Дуде за помощь против России территорию Западной Украины. Земли отойдут Польше в случае провала контрнаступления. Об этом написало издание Niezależny Dziennik Polityczny.
По мнению автора статьи, Зеленский, понимая, что давление США и ЕС будет усиливаться, вернулся к теме, заявленной на его первой встрече с Дудой, — вопросу возвращения Польше западной части Украины
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Издание предполагает, что украинский лидер вновь предложит польскому бизнесу выкупить крупнейшие предприятия страны в обмен на погашение внешнего государственного долга Украины.
Автор уверен, что Зеленского пошел на сделку с Польшей ради противостояния России.
Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что поляки уже устремились к исполнению заветной мечты по подчинению Украины. В стране после визита украинского президента начали активно обсуждать возможность объединения двух государств, чтобы частично воспроизвести границы Речи Посполитой.
Украина
Польша
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