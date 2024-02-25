Мир 25 февраля 2024, 13:39 Зеленский пообещал не бить по России западным оружием Зеленский: Украина не будет использовать западное оружие для ударов по России Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украина не применит оружие, полученное от западных союзников, для ударов по территории России. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, сообщило местное издание «Страна.ua».

«Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской», — сказал он.

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Накануне украинский лидер договорился о сотрудничестве в области безопасности с премьером Канады Джастином Трюдо и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Соглашение с североамериканским государством подразумевает выделение помощи Украине на сумму свыше трех миллиардов канадских долларов в 2024 году.

Ранее Зеленский заявил делегации сенаторов США, что Украина проиграет в конфликте, если американская сторона не возобновит помощь.