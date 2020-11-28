Зеленский пообещал найти деньги для завершения строительства музея голодомора

На Украине планировали построить Национальный музей голодомора-геноцида, но проект остановился из-за проблем с финансированием. Президент страны Владимир Зеленский пообещал, что музей будет обязательно завершен.

«Были определенные проблемы с финансированием этого проекта. Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение Кабинету министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решен. Проект будет обязательно завершен», — привела слова Зеленского пресс-служба главы государства.

Украинский лидер подчеркнул, что для страны проект Музея голодомора-геноцида очень важен. Он имеет большое значение для истории Украины и ее будущего.

Утром 28 ноября Зеленский вместе с супругой почтил память жертв голодомора на Украине. Они приехали к мемориалу на Михайловской площади в Киеве, посвященному жертвам голодомора. Президент и первая леди установили рядом с памятным знаком композиции из пшеничных колосьев и калины.

Вопрос с финансированием комплекса Национального музея начнут решать 30 ноября. К этому времени Кабинет министров подготовит необходимое распоряжение.