Зеленский пообещал награду за помощь украинцев в поимке преступника

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у граждан помощи в поиске и аресте Вадима Альперина, виновного в ввозе большого количества контрабанды.

«В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей сбежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды на Украину», — объявил Зеленский 26 ноября в Facebook.

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Как отметил украинский лидер, «далеко он не добежал», имея в виду, что границы Украины были перекрыты, что гарантирует нахождение преступника на территории страны.

«Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в Национальное антикоррупционное бюро. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина. С меня лично — ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом», — заявил Зеленский.