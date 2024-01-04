Мир 04 января 2024, 05:22 Зеленский пообещал атаковать Крым, чтобы понравиться Великобритании Политолог Бортник: Зеленский заявил об атаке на Крым в угоду Британии Flickr

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Президент Украины Владимир Зеленский решил понравиться британской аудитории, поэтому и заявил в интервью журналу The Economist, что изолирование Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году. Об этом рассказал в интервью YouTube-каналу Politeka директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Аналитик предположил, что Зеленский планирует показать британской аудитории, что Украина действует и в их геополитических интересах.

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Политолог также отметил, что Великобритания воспринимает конфликт с Россией как «еще одну Крымскую войну», а ее ракеты Storm Shadow и морские дроны будут активно применяться в ходе операций против полуострова. И не стоит забывать про стратегическое значение Крыма, добавил он.

«Кто контролирует Крым, контролирует в преимущественной мере Азовское море и в значительной мере Черное море. Есть возможность продвигаться как на Кавказ, так и в Турцию, серьезно влиять на Средиземноморье и Южную Европу», — подчеркнул Бортник.

Ранее авторы сообщества «Военная хроника» в социальной сети «ВКонтакте» заметили необычную активность военно-воздушных сил НАТО над Черным морем. Так, они обнаружили патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon у берегов Румынии, а также беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk c позывным FORTE13 к югу от Крыма.