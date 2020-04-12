Зеленский пообещал $1 миллион создателю вакцины от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить миллион долларов тому, кто создаст вакцину от коронавиуса. Такая же награда ждет и изобретателя лекарства от COVID-19.

Об этом рассказал заместитель главы Минздрава страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью изданию «Левый берег».

Он заявил, что президент Украины обратился к нему с просьбой разослать письма украинским академикам. В них нужно было сообщить им о денежном вознаграждении, которое ждет создателя вакцины от нового типа коронавируса.

Если кто-то изобретет вакцину или лекарство (от COVID-19 — прим. ред.), то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов Виктор Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском Ухане в конце 2019 года. Заболевание стремительно распространилось сперва на весь КНР, а затем и в другие страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса нового типа. По последним данным, число человек, которые заболели COVID-19 во всем мире, приближается к двум миллионам.

По данным на утро 12 апреля, на Украине зафиксировали 2777 случаев заражения коронавирусом. Из них 29 пациентов полностью выздоровели, а еще 83 человека скончались.